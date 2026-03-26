Gobierno y Torrelavega avanzan en la tramitación del PGOU para que esté aprobado esta legislatura

Reunión Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Torrelavega sobre PGOU - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega continúan avanzando en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para que esté aprobado antes de que termine esta legislatura.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presidido este jueves una reunión técnica de seguimiento del PGOU, junto a técnicos del Ejecutivo autonómico y del Consistorio, el equipo redactor y el alcalde del municipio, Javier López Estrada.

Según ha destacado el titular de Fomento, este encuentro se enmarca en la línea de trabajo "constante" que ambas administraciones mantienen desde el inicio de la legislatura para avanzar en la tramitación de este documento "clave" para el futuro de la ciudad.

En este sentido, Media ha subrayado que el objetivo es que el plan quede aprobado de forma definitiva antes de que finalice la legislatura, que acabará en mayo del próximo año.

El consejero ha explicado a través de un comunicado que en esta reunión se han abordado las modificaciones solicitadas recientemente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo necesarias para culminar la tramitación del documento.

Sobre este asunto, ha subrayado que el informe remitido por la CROTU forma parte de la tramitación habitual de un plan y recoge exclusivamente cuestiones de carácter técnico que son "plenamente subsanables", al igual -ha apuntado- que ocurre en todos los planes generales que se tramitan en Cantabria.

"Estamos hablando de ajustes habituales que se realizan en todos los planes generales y que responden al objetivo de garantizar un documento con plena seguridad jurídica y técnica", ha afirmado Media.

En este sentido, ha insistido en que "no existe ningún problema que impida seguir avanzando", al tiempo que ha reafirmado su voluntad de continuar trabajando "con el máximo rigor y de la mano del Ayuntamiento" para que el PGOU, "un instrumento estratégico para el desarrollo de la ciudad", pueda ser una realidad "cuanto antes".

"Este Gobierno no va a dejar pasar la oportunidad de que Torrelavega cuente con el planeamiento que necesita para crecer, atraer inversión y generar nuevas oportunidades", ha concluido el consejero.

ESTRECHA COLABORACIÓN

Por su parte, el alcalde de Torrelavega ha destacado la "estrecha colaboración" que el Consistorio mantiene con el Gobierno de Cantabria para dotar a la ciudad de un planeamiento urbanístico "actualizado y que impulse su desarrollo futuro".

Por otro lado, López Estrada ha destacado que el documento remitido por la CROTU recoge también valoraciones positivas sobre líneas estratégicas del Plan.

En concreto, ha señalado que aspectos como la proyección de la población o la estructura territorial "reciben una valoración positiva, lo que confirma que las bases del documento son sólidas y adecuadas".

El regidor ha explicado que, una vez incorporadas y revisadas las modificaciones solicitadas por la CROTU, el documento será elevado nuevamente al Pleno municipal para su aprobación. Posteriormente, se remitirá de nuevo a la Comisión Regional para su aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.