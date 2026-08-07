Gómez del Río dice a Casares que Cantabria "cumple la ley" y reclama "el control de fronteras" tras la crisis en Ceuta

Varias personas se asean en las duchas públicas en la playa del Trampolín.-ARCHIVO - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha respondido al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), que Cantabria "ha cumplido y sigue cumpliendo la ley" para la acogida de menores migrantes tras la crisis en Ceuta y ha vuelto a pedir al Gobierno central (PSOE-Sumar) "el control de fronteras" porque lo ocurrido el 31 de julio "puede repetirse".

Además, ha criticado la posición "no muy responsable" de Casares al afirmar que Cantabria tiene la capacidad para acoger a estos menores cuando no se sabe el número de ellos que llegará a la región, y ha insistido en que los recursos autonómicos "están desbordados".

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, después de que el delegado apelara ayer a la solidaridad de la comunidad para acoger a los menores que están en la ciudad autónoma y asegurara que puede hacerlo, además de que cuenta con financiación del Estado para ello.

En respuesta, Gómez del Río ha indicado que resulta "difícil de entender" cómo Casares puede afirmar que Cantabria está en condiciones de acoger a más menores cuando "él mismo reconoce que desconoce cuántos van a ser trasladados" desde Ceuta. "No parece una posición muy responsable", ha criticado.

Además, ha dicho que el delegado "desconoce lo que es la protección o miente cuando afirma sin ningún tipo de tapujos que el Estado financia la protección de estos menores", ya que ha asegurado que la realizan las comunidades autónomas.

"La protección del menor supone adoptar medidas para que tengan las mejores condiciones", ha indicado Gómez del Río, quien ha reafirmado que Cantabria "ha cumplido y sigue cumpliendo la ley" por lo que atienden a los menores "aún a pesar de no estar de acuerdo con las condiciones impuestas por el señor Sánchez" y por lo que ha acudido a los tribunales para "defenderse", como ya ha hecho recurriendo la normativa y los traslados.

"Si realmente hay alguien que ha utilizado, utiliza y me temo que continuará utilizando a los menores es el señor Sánchez, que pretende imponer repartos mientras traslada a las comunidades autónomas su responsabilidad", ha aseverado.

CONTROL DE FRONTERAS E INFORMACIÓN

En este sentido, la consejera ha señalado que, desde su punto de vista, el problema está en "el origen" y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que lleve a cabo una política migratoria "seria y responsable y adopte medidas de control de fronteras", ya que "lo acontecido el 31 de julio puede repetirse".

Ha insistido en que las comunidades han sido y serán "solidarias", pero ha recalcado que "todo tiene un límite". Al hilo, ha lamentado que "toda la información" de la que disponen los ejecutivos autonómicos la han recibido a través de los medios de comunicación.

"Los medios de comunicación son los que nos están ayudando a las comunidades autónomas a tener un mínimo de luz sobre este problema", ha apostillo, a la vez que ha reclamado "información, transparencia y trabajo riguroso", algo que "no es el que se está haciendo en este momento en Ceuta", ha recalcado.

La titular de Inclusión Social, que ha tildado de "insoportable y dramática" la situación en la ciudad autónoma y que se trata de algo que ninguna comunidad "debería soportar", ha reconocido la necesidad de ayuda pero para ello "se necesita que las regiones tengan certezas".

Al respecto, ha vuelto a afirmar que los recursos de Cantabria "están desbordados", que no tiene "suficientes" y, "prueba de ello" es que "permanentemente" está buscando recursos para la acogida de menores porque el sistema autonómico "estaba dimensionado para una situación ordinaria".

SILENCIO SOBRE CARTES

En este contexto y por otra parte, Gómez del Río ha criticado que el delegado del Gobierno y también secretario general del PSOE de Cantabria reclame solidaridad cuando "guarda silencio" sobre la resolución de la alcaldesa socialista de Cartes, Lorena Cueto, que exigía la paralización "inmediata" del centro de acogida que el Gobierno habilitó en el municipio.

Resolución que "sigue vigente", ha remarcado, para incidir en que el Ejecutivo tuvo que llevar el asunto a los tribunales para "defender la protección de los menores" y que se está a la espera de la sentencia.

"Reclaman solidaridad y, por otro lado, impiden que se proteja a los menores en municipios gobernados por el PSOE", ha enfatizado.

La consejera ha hecho estas declaraciones a la prensa momentos antes de visitar la residencia La Caridad en Santander.