González Laya pide "toda" la ayuda para Venezuela: "Esto trasciende ideologías, luego vendrá la rendición de cuentas"

Archivo - La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Foto de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y actual decana de Sciences Pro, Arancha González Laya, cree que ahora "lo que toca" es prestar "toda" la ayuda al Gobierno de Venezuela tras el terremoto sufrido la semana pasada, una "tragedia" con miles de muertos, heridos y desaparecidos que trasciende "idearios e ideologías".

"Después vendrá la rendición de cuentas y todo lo demás", ha afirmado este lunes, a preguntas de la prensa, quien fuera ministra de Asuntos Exteriores entre enero de 2020 y julio de 2021, durante el segundo mandato de Pedro Sánchez.

González Laya ha defendido que, en estos momentos, "lo que todos podemos hacer es apoyar, acompañar y ayudar lo más posible" y prestar "apoyo total y absoluto a los esfuerzos de salvar lo poco o lo mucho que quede".

La exministra, que ha sido la encargada de impartir este lunes la lección magistral en la inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha valorado la "reacción muy rápida" que han tenido España y otros países de la UE y de otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, a la hora de enviar equipos para ayudar a salvar el mayor número posible de vidas humanas. "Luego vendrá el resto, ahora es esto lo que toca", ha indicado.