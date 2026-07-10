González Revuelta defiende un análisis permanente del papel de las regiones en la Unión Europea

El Parlamento de Cantabria acoge el curso de verano de la UC " Las regiones ante la Europa 4.0" - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, ha defendido la necesidad de mantener un análisis permanente sobre el papel de las regiones en la Unión Europea.

Durante la clausura del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'La Regiones ante la Europa 4.0', ha señalado que este seminario, que cumple su tercera edición, se ha consolidado como un espacio de reflexión.

"Este tiene que ser un tema de análisis permanente en Cantabria, porque somos europeos y porque somos región", ha subrayado la presidenta de la Cámara en un comunicado.

González Revuelta ha asegurado que este curso es un foro "adecuado" porque aúna el Parlamento y una universidad "de calidad" que aporta la posibilidad de programas académicos "rigurosos y de gran interés".

El seminario ha reunido durante 15 horas de formación a ponentes procedentes del ámbito universitario e institucional y, durante tres jornadas, se han analizado cuestiones como el impacto regional de los acuerdos comerciales internacionales, las tecnologías de uso dual, la cooperación interregional con especial atención a la Macrorregión Atlántica, el nuevo Marco Financiero Plurianual y el papel estructurante de la digitalización en la política regional.

Asímismo, se ha abordado la descentralización en Europa, tomando como referencia al modelo federal italiano, y se ha estudiado el impacto de los fondos europeos en la transformación de las economías regionales.