González Revuelta participará el próximo martes en la conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos

Archivo - La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta - PARLAMENTO - Archivo

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, participará este martes 20 de enero en la sesión del Plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), que se celebrará en la Universidad de Alcalá de Henares.

Durante la jornada de trabajo los representantes de las Cámaras autonómicas debatirán aspectos relativos al funcionamiento de estas instituciones. En este sentido, se estudiará la aprobación de una declaración institucional relacionada con los valores que inspiran el parlamentarismo y la importancia de los legislativos autonómicos en el marco del Estado de Derecho, ha informado este viernes el Parlamento cántabro.

Además, la COPREPA elegirá a la nueva presidencia que continuará al frente de esta institución, que actualmente ostenta el presidente del Parlamento madrileño, Enrique Ossorio.

La conferencia de presidentes aprobará también el listado de representantes autonómicos para las cámaras autonómicas en el Consejo de poderes locales y regionales del Consejo de Europa para el periodo 2026-2031.

De manera paralela, los secretarios generales celebrarán una reunión en la que debatirán acerca de la creación de una plataforma de buenas prácticas sobre el proyecto informático que permita la colaboración entre los parlamentos.

Posteriormente, los miembros de la COPREPA realizarán una visita por la Universidad y el Teatro Corral de Comedias de Alcalá de Henares, uno de los corrales de comedias más antiguos que se conservan en Europa.

La COPREPA es el foro institucional que aglutina a los representantes de las cámaras legislativas de las 17 comunidades autónomas españolas.