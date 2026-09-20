González Revuelta ve complicado que se apruebe la ley de vivienda en esta legislatura por la cercanía de las elecciones

Archivo - La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta - PARLAMENTO - Archivo

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria y secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha asegurado que va a ser complicado aprobar la ley de vivienda durante esta legislatura por la cercanía de las elecciones.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha explicado que el estar a ocho meses de las elecciones autonómicas hace más complicado que se aprueben este tipo de leyes en un curso político que comienza este lunes.

"Soy una persona optimista por naturaleza, pero tampoco soy una ilusa. Sé que estamos en un periodo complicado porque estamos a ocho meses de las elecciones y los distintos grupos ya están en modo electoral (...). Las negociaciones no son fáciles, sobre todo cuando se gobierna en minoría y, en esta ocasión, con las elecciones tan cercanas, va a ser más complicado", ha apostillado.

En este sentido, González Revuelta ha apelado a los diferentes partidos políticos de la Cámara a que apoyen la ley de vivienda, ya que, a su juicio, "es lo suficientemente importante como para que salga adelante en esta legislatura".

Y es que, ha subrayado que todo el mundo tiene a su alrededor alguna persona con problemas para alquilar o comprar una vivienda, y ha destacado que los ciudadanos eligen a los políticos para resolver esas dificultades.

Así, ha pedido al Gobierno de Cantabria y a los grupos de la oposición que hagan un esfuerzo para poder tramitar esta ley y que llegue "a buen puerto".

Por otra parte, la presidenta de la Cámara también ha considerado "difícil" que se aprueben los Presupuestos Generales de Cantabria por la cercanía electoral.

"El año pasado fue ya muy complicado porque el socio (PRC) que había tenido el Gobierno en los dos últimos presupuestos ya vio más dificultades porque también se acercaba el periodo electoral. Al final salió adelante pero en unas fechas, en mayo, que para que se puedan ejecutar al 100% es más complicado", ha recordado.

Por eso, ha opinado que este año va a ser "aún más complicado", aunque ha pedido " una visión un poco más a largo plazo", puesto que los ciudadanos agradecen que los partidos políticos hagan el esfuerzo de llegar a acuerdos.

En esta misma línea, González Revuelta ha confiado en que se pueda hacer ese esfuerzo aunque, al igual que cualquiera de las leyes que están en tramitación, "no va a ser fácil" de sacar adelante.

Respecto al nuevo curso político que comienza mañana, ha afirmado que se presenta "muy intenso y animado", con ocho leyes por delante.

"Tenemos un pleno largo, de aproximadamente nueve horas y media, y con ocho leyes por delante tan importantes como puede ser la ley de vivienda, la de autoridad docente o la proposición de ley de patrimonio", ha destacado.

Por otra parte, la presidenta de la Cámara ha valorado como algo "muy positivo" el ambiente que se vive en el Parlamento cántabro respecto a otras comunidades, el Congreso de los Diputados o el Senado, en donde hay "faltas de respeto".

Sobre esto, ha señalado que en Cantabria hay discrepancias, porque cada uno mantiene sus posiciones y las defiende con vehemencia, pero hay respeto.

Así, ha opinado que, aunque la intensidad crecerá durante este curso político por las elecciones, seguirá habiendo "tranquilidad y cordura" en la tribuna regional.

PRÓXIMAS ELECCIONES

Por otro lado, la también secretaria autonómica del PP ha asegurado que su partido trabaja para conseguir gobernar en solitario en la próxima legislatura, al igual que hizo en las elecciones de 2023.

"Creo que la labor que ha hecho el Gobierno de Cantabria es lo suficientemente buena como para que los ciudadanos nos voten en las próximas elecciones. Trabajamos con el objetivo de conseguir una mayoría absoluta", ha apuntado.

En esta misma línea, González Revuelta ha afirmado que, en estos momentos, el PP no se plantea ningún otro escenario que no sea el gobernar en solitario los próximos cuatro años, aunque ha reconocido que está abierto a negociar con otras fuerzas políticas.

"Siempre hemos estado abiertos a negociar, a hablar y a llegar a acuerdos con los diferentes grupos, ha quedado demostrado que quien trabaja por el bien de Cantabria y quien hace aportaciones en positivo es bien recibido", ha apostillado.