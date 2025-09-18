El I Gran Premio Celia Barquín homenajeará a la deportista este sábado en el campo de golf de Mogro

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, recibe a la madre de Celia Barquín - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Gran Premio Celia Barquín homenajeará a la deportista este sábado, 20 de septiembre, en el campo de golf Celia-Barquín Abra del Pas, en Mogro, donde competirán 56 parejas en la categoría 'foursome stableford handicap'. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y la madre de la golfista, María Ángeles Arozamena, han presentado este torneo con vocación de continuidad.

Martínez Abad ha asegurado que la organización de esta competición "salda la deuda pendiente que Cantabria tenía con Celia y con su familia". Además, se suma a la nueva iconografía de la propia instalación. Para el consejero supone "un orgullo y, a la vez, una responsabilidad muy grande" el hecho de que uno de los clubes de golf públicos de Cantabria lleve el nombre de la deportista.

De esta forma, el campo de golf y el torneo servirán, ha dicho el consejero, "para recordar a Celia, para que nadie la olvide y para que los jóvenes jugadores se acerquen a una deportista que podía haber llegado aún más lejos de lo que lo hizo".

CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO

El 'foursome stableford hándicap' es una modalidad por parejas en la que cada dupla juega con una sola bola, alternando las salidas de cada hoyo y los golpes cada uno de los dos jugadores que la forman. Cada pareja debe decidir cómo reparte las salidas de cada hoyo, en pares e impares.

Antes del inicio de la competición, prevista en modalidad 'a tiro' a las 09.30 horas, todos los jugadores se ubican en los hoyos del campo y, a toque de sirena, comienza la competición, en la que se descubrirá una placa en el tee de salida del hoyo 14 en honor a Celia Barquín.

Dentro del torneo, hay numerosas categorías, pero solo recibirán premio las dos primeras parejas clasificadas de cada una de ellas. También habrá premios especiales a bola más cerca y drive más largo.