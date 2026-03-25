El Gremio de Editores trasladada a Cultura la necesidad de acudir a ferias y de liquidez para sus empresas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, recibe al nuevo presidente del Gremio de Editores, David Perujo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de Editores de Cantabria ha trasladado a la Consejería de Cultura la necesidad de acudir a ferias así como de liquidez para sus empresas.

Así se lo ha transmitido su presidente, David Perujo, al consejero del área, Luis Martínez Abad, que ha recibido al nuevo equipo rector del Gremio de Editores de Cantabria en un encuentro al que también han asistido el tesorero de la entidad, David Pérez, y la secretaria, Eva Fernández.

Según ha informado el Gobierno, Martínez Abad ha deseado "éxito y suerte" a la nueva directiva, y ha reiterado la disposición de su departamento a seguir "fortaleciendo la colaboración entre ambas instituciones".

En este sentido, ha afirmado que, entre otras iniciativas, el Gobierno de Cantabria continuará apoyando a este sector con la financiación de su presencia en la Feria del Libro de Madrid, uno de los eventos más importantes del país en torno al libro, la edición y los autores.

Perujo ha explicado que este primer encuentro tiene por objeto buscar herramientas para "dar a conocer la producción literaria y cultural, de las editoriales cántabra", sobre todo las que están asociadas a este gremio, que son una decena aproximadamente.

Para conseguir este fin, el nuevo presidente ha indicado la necesidad de buscar diferentes opciones para poder, tanto a través del canal comercial como a través del canal profesional, estar presentes en eventos y ferias comerciales y profesionales en otras partes de España y quizá alguna internacional, "para de esta manera dar a conocer esa producción cultural y literaria".

Otro aspecto que se ha planteado en este encuentro ha sido el buscar algún recurso que ayude a que las empresas del sector tengan liquidez, ya que, según ha explicado Perujo, "es complicado" asumir los costes de edición que supone un desembolso previo, y "que se recupera pasado un tiempo que, muchas veces, es demasiado largo, por lo que necesitamos algún instrumento financiero que nos ayude a mantener nuestras editoriales".

Tanto el consejero como la nueva junta directiva se han emplazado a seguir manteniendo contactos periódicos en los próximos meses.