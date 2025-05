La Guardia Civil alerta del aumento de sms bancarios fraudulentos, con unos 160.000 euros estafados en Cantabria

Investiga 26 casos

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha alertado del aumento de mensajes de texto (sms) fraudulentos en los que ciberdelincuentes suplantan a una entidad bancaria para poder validar transferencias de dinero u otras acciones en la banca online, con el fin de realizar importantes extracciones de dinero.

En la actualidad, el equipo de especialistas de la Guardia Civil en ciberdelincuencia trabaja en 26 casos, que cada vez son "más sofisticados" para intentar confundir a las víctimas, y lo estafado este año mediante esta técnica asciende a cerca de 160.000 euros en la comunidad.

Así lo ha informado la Benemérita este viernes en nota de prensa, en la que ha señalado que la clave para no caer en este engaño es ignorar y borrar aquellos sms, que, en nombre de una entidad bancaria, contengan enlaces de accesos a Internet.

Según explica, estas estafas cada vez son más elaboradas y los ciberdelincuentes consiguen que los sms fraudulentos se sitúen en el mismo hilo de los mensajes legítimos de la entidad bancaria, cuya técnica se denomina 'spoofing'. No obstante, en este caso se sabe que son fraudulentos al contener enlaces a Internet.

De esta forma, si se accede al enlace aparecerá una página web maliciosa, con apariencia real, en la que se pide introducir las claves para acceder a la banca online para ser captadas por los ciberdelincuentes.

Además, se puede recibir una llamada telefónica suplantando al departamento de seguridad del banco ('vishing') y, con la excusa de solventar la incidencia, piden un código enviado por sms, que es real, y con el que el delincuente pretende realizarse una transferencia desde la cuenta de la víctima. Por ello, dicho código no debe ser facilitado ya que validaría la transferencia del ciberdelincuente.

Para evitar estas estafas, la Guardia Civil aconseja eliminar los sms de entidades bancarias que contentan enlaces; no acceder a la banca online mediante enlaces, únicamente por la aplicación o la web oficial de la entidad; rechazar las llamadas en nombre de los bancos que pidan claves o códigos de validación; leer detenidamente los sms de validación que remite la banca online, no facilitando dicho código a nadie; y no creer y colgar si se recibe llamada para traspasar el dinero de la cuenta online a otra segura del banco.

En caso de duda ante una llamada o mensaje como los descritos, antes de realizar cualquier acción, la Benemérita recomienda ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del banco correspondiente; y, si se llega a ser víctima, denunciar los hechos a la mayor brevedad.