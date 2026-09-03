La Guardia Civil alerta de una nueva estafa con aplicaciones falsas de visualización de partidos de fútbol

Equipo @ de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha alertado de una nueva estafa cibernética que aprovecha el arranque de la temporada de fútbol y el interés que genera para camuflar softwar malicioso. Desde finales de agosto, se han detectado siete casos en la comunidad de aplicaciones falsas para la visualización de partidos, con un fraude acumulado de unos 25.000 euros.

Los agentes del equipo @ de la Guardia Civil en Cantabria especializados en ciberdelincuencia han constatado un incremento en la difusión de enlaces fraudulentos a través de redes sociales, de fuentes no seguras que promocionan aplicaciones para la visualización o seguimiento de partidos.

Estos enlaces redirigen a los usuarios a la descarga de aplicaciones móviles maliciosas que, bajo el pretexto de ofrecer partidos en directo o contenidos exclusivos, infectan los móviles para tomar el control del dispositivo.

El 'modus operandi' consiste en prometer accesos gratuitos a las retransmisiones deportivas. Una vez que la víctima instala la aplicación en su teléfono móvil, el virus se ejecuta en segundo plano. Esto les permite monitorizar de forma remota toda la información introducida en el teclado del móvil, capturar pantallas y sortear las medidas de seguridad de las aplicaciones instaladas, incluyendo las de banca electrónica, de forma que pueden obtener claves privadas y vaciar las cuentas bancarias de las víctimas sin levantar sospechas inmediatas.

Para prevenir nuevas estafas y proteger la información confidencial de los móviles, la Guardia Civil aconseja desconfiar de las aplicaciones que se encuentran fuera de las tiendas o webs oficiales y tener presente que se tratan de programas que se instalan en los mismos dispositivos en los que están aplicaciones bancarias, emails y redes sociales, lo que permite que los estafadores puedan acceder de forma remota sin el consentimiento del propietario del teléfono.

También pide desconfiar de enlaces compartidos en redes sociales o apps de mensajería que prometan fútbol gratis, así como si el teléfono realiza reinicios extraños o consume batería de forma anormal, y revisar los permisos que solicita una aplicación.

En caso de sospechar de que un dispositivo ha sido infectado, se aconseja desinstalar la aplicación de inmediato, cambiar las claves (bancos, correos electrónicos, plataformas, etcétera) desde otro equipo seguro e interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o mediante denuncia telemática a través de las sedes oficiales.