La Guardia Civil de Cantabria detiene a 30 personas por ciberestafas por casi 90.000 euros

Los presuntos autores residen en Barcelona y Tarragona y la mayor parte de las estafas son por los métodos del 'smishing' y 'vishing'

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación 'Bartarra' contra la ciberdelincuencia, ha detenido a 30 personas e investigado a otra como presuntas autoras de diferentes tipos de estafas utilizando las nuevas tecnologías por importe de casi 90.000 euros.

Los hechos se habían denunciado en Cantabria, por lo que el Equipo @ de la Guardia Civil en esta Comunidad se ha trasladado a las provincias de Barcelona y Tarragona, donde ha localizado a los supuestos autores.

De los 30 detenidos, 24 y el investigado lo han sido como consecuencia de ciberestafas tipo 'smishing' y 'vishing'. En estas modalidades, las víctimas residentes en Cantabria recibieron un SMS, aparentemente de una entidad bancaria, comunicando algún problema en su banca digital y que para resolverlo debían acceder al enlace que acompañaba al citado mensaje.

Posteriormente recibieron una llamada telefónica haciéndose pasar por la entidad bancaria, en la que se les solicitaba un código que previamente les habían remitido, igualmente por SMS. Con dicho código, lo que estaban haciendo era validar una transferencia a favor de los ciberdelincuentes.

OTRAS ESTAFAS

El Equipo @ se centró igualmente en la investigación de otros tipos de ciberestafas relacionadas con cargos no autorizados en la tarjeta bancaria de una víctima, con la que realizaron más de 10 compras en Internet.

Por otro lado, personas que adquirieron una excavadora y cartas coleccionables no recibieron los artículos pagados. Por estos hechos se detuvo a tres personas.

Asimismo, la Guardia Civil continúa recogiendo denuncias por estafas del denominado 'falso hijo en apuros'. Son casos en los que las víctimas reciben mensajes de los que dicen ser sus hijos pidiéndoles dinero de forma urgente.

También continúan las tipo 'sextorsión', donde las víctimas, que han podido entrar en páginas de contactos, son amenazadas para que paguen con la excusa de haber molestado a las mujeres de los anuncios. Por estos casos se han practicado otras tres detenciones.

La Guardia Civil recuerda no acceder a enlaces que aparezcan en mensajes SMS de supuestas entidades bancarias, no facilitar ningún código recibido, aunque sea solicitado vía telefónica por personas que se identifican como trabajadores de la entidad y tampoco facilitar las claves de las bancas online.

Igualmente, aconseja desconfiar de los mensajes vía WhatsApp de números desconocidos que dicen ser de sus hijos. Se deben hacer preguntas que solo ellos sepan responder, o contactar por los medios habituales con sus hijos.

En cuanto a las compras por Internet, se recomienda realizarlas en webs seguras y reconocidas, que den garantía de entrega.