La Guardia Civil forma a especialistas del GREIM con travesías, rutas y ejercicios de espeleología en Ramales

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está formando durante esta semana en Cantabria a futuros especialistas de Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con travesías, rutas y ejercicios de espeleología en cuevas, que se están llevando a cabo desde el pasado lunes y hasta este viernes 7 en el municipio de Ramales de la Victoria.

Con motivo de su estancia en la comunidad para la realización de estas prácticas, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha recibido este jueves a los 11 agentes alumnos, dos de ellos internacionales -Portugal y Andorra--, así como a sus instructores del Centro de Adiestramiento Específico de Montaña de la Guardia Civil de Jaca.

Junto al jefe de Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, Casares se ha interesado por las actividades que están desarrollando en la región durante estos días y que se enmarcan en las prácticas del Curso de Especialista en Montaña que es "uno de los más exigentes y especializados" del cuerpo, ha indicado la Delegación en nota de prensa.

Durante estas jornadas realizan en la zona de Ramales de la Victoria, que es "referente" en actividades de montaña y especialmente de espeleología, la travesía Rubicera-Mortero, un ejercicio en la sima de Tonio y otro de espeleología en Cuevamur.

Estas prácticas se enmarcan en ese curso para especializar a agentes de la Guardia Civil en intervenciones en montaña y en el que se forma a los agentes durante nueve meses para que "estén preparados para todo tipo de intervenciones tanto en montaña, como en barrancos y cuevas".

El delegado del Gobierno ha trasladado a los alumnos agentes y a sus instructores el agradecimiento de la sociedad de España y Cantabria por su "trabajo tan especializado que desarrollan para garantizar la seguridad de los ciudadanos en cualquier circunstancia".

"Toda la Guardia Civil realiza un trabajo extraordinario y en vuestro caso con una elevada especialización. Sois ejemplo del verdadero servicio público", ha dicho el representante del Estado.