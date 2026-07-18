La Guardia Civil investiga la muerte de peces en el río Pisueña

Imagen de archivo del río Pisueña
Imagen de archivo del río Pisueña - CHC
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 18 julio 2026 10:49
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SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha iniciado una investigación este viernes acerca de la muerte de peces observada en el transcurso del río Pisueña.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se han trasladado hasta la zona a lo largo de la mañana del viernes, tras recibir un aviso, y sobre el terreno, han realizado una recogida de muestras para ser analizadas.

La Benemérita instruirá diligencias sobre lo ocurrido, según ha informado a Europa Press.

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