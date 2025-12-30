La Guardia Civil realiza 54 inspecciones de pirotecnia en Cantabria y denuncia a dos establecimientos

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria intensifica en estas fechas navideñas las inspecciones sobre la venta de productos pirotécnicos en establecimientos de la región. Hasta la fecha ha llevado a cabo 54 actuaciones, cifra similar a la del año pasado, que se han saldado con dos denuncias.

En concreto, una a un establecimiento de Santander por venta de artificios de la clase F1 sin haber realizado la preceptiva comunicación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Benemérita, y otra al establecimiento que se los vendió en Madrid, por distribuir estos productos sin estar autorizado.

Ambos han sido denunciados por contravenir diferentes preceptos de la ley de protección de la seguridad ciudadana, por supuesta infracción leve y grave, respectivamente. La primera puede alcanzar los 600 euros de sanción y la segunda, los 30.000 euros.

Así lo ha informado este martes el instituto armado en un comunicado en el que atribuye este "bajo" número de denuncias a las actuaciones que se vienen realizando desde hace años para el control de la venta de estos productos pirotécnicos, gracias a lo cual existe "cada vez una mayor concienciación".

Las inspecciones, realizadas por especialistas en armas y explosivos de la Guardia Civil, tienen el doble objetivo de verificar que las ventas de productos pirotécnicos en establecimientos cumplen con los requisitos legales para su distribución e informar a vendedores y usuarios de las consecuencias de un mal uso de este material.

CINCO ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS EN CANTABRIA

Actualmente en Cantabria hay cinco establecimientos facultados para la venta de todo tipo de pirotecnia, previa autorización de la Delegación del Gobierno.

Asimismo, hay otro tipo de locales que, previa comunicación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cantabria, pueden vender únicamente artificios de la clase F1 para su uso exclusivo en interior.

USO SEGURO

Los diferentes productos pirotécnicos deben contar en su etiquetado con el marcado CE e incluir la clase de artificio, categoría, instrucciones y edad mínima para su uso.

La pirotecnia debe mantenerse en sus envases hasta su uso y no es adecuado llevarla en mano, ropa o bolsas, ya que puede auto iniciarse.

Y no se debe intentar encender artículos pirotécnicos que parezcan dañados ni manipular aquellos que no detonen, ni dirigirlos contra personas, animales, edificios u objetos fácilmente inflamables.