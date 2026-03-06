La Guardia Civil realizó unas 4.300 pruebas de alcohol y drogas en Carnavales, que se saldaron con 109 positivos

Control de alcohol y drogas por Carnaval - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria realizaron más de 4.287 pruebas para detectar la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas durante las fiestas de Carnaval, que se saldaron con 109 positivos.

Estos controles se realizaron por diferentes puntos de la comunidad autónoma, aunque con especial incidencia en aquellos lugares donde hay un mayor movimiento de personas en estas fiestas, como Santoña, Cabezón de la Sal y Ampuero.

Del total de positivos detectados, la gran mayoría, 94, fueron en conductores que superaron la tasa máxima de alcohol. A 10 se les instruyeron diligencias en calidad de investigados por presunto delito contra la seguridad vial por alcanzar la tasa que se considera delito, mientras que al resto se les formularon denuncias administrativas.

En cuanto a la conducción bajo los efectos de las drogas, se formularon 15 denuncias administrativas.

En estos dispositivos también se detectó a seis personas que conducían pese a haber perdido la vigencia de sus carnés -a las que se instruyeron diligencias como investigadas-, y se instruyeron diligencias por 11 siniestros viales, con tres heridos leves, ocurridos en las zonas de afección de los Carnavales.