Guardia Civil recauda más de 15.000 euros en su Iª Carrera Solidaria para investigación del cáncer infantil

Guardia Civil de Cantabria recauda más de 15.000 euros en su Iª Carrera Solidaria para investigación del cáncer infantil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Guardia Civil de Cantabria ha acogido este lunes el acto de entrega de los 15.000 euros recaudados con su Iª Carrera Solidaria que se destinarán a la lucha contra el Sarcoma de Ewing, un agresivo cáncer que afecta principalmente a niños y adolescentes.

En concreto la asociación sin ánimo de lucro Todos Somos Iván, destinataria de estos fondos, los empleará en seguir financiando la investigación que se está realizando en el Hospital la Paz de Madrid con ensayos clínicos.

El acto de entrega de los fondos a la presidenta de la asociación María José Pellón, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares, del coronel jefe de la Zona de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma, Jorge Bodelón, la concejala de Deportes de Santander, Beatriz Pellón, así como una representación de las entidades y empresas que han colaborado con esta iniciativa solidaria.

La carrera solidaria se celebró el 24 de mayo en el Parque de las Llamas de Santander, con gran éxito de participación, superando ampliamente las expectativas de la organización con más de 1.500 inscripciones entre las categorías adulta, infantil y la modalidad de "Dorsal 0".

Desde la Guardia Civil se quiere agradecer la solidaridad que han demostrado todos los inscritos y colaboradores. "Sin ellos, no habría sido posible el fin último, la recaudación de fondos dirigidos a continuar con la investigación para la lucha contra el cáncer infantil y procurar la curación o supervivencia de los afectados", ha destacado.

Igualmente se persiguió que este evento combinara el espíritu deportivo y solidario, en una jornada de convivencia ciudadana y familiar, para lo cual, desde la Guardia Civil se contribuyó con un despliegue de medios de diferentes unidades, entre los que estaba un helicóptero del Servicio Aéreo de este Cuerpo.