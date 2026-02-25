La Guardia Civil rescata a un esquiador que sufrió una caída en Picos de Europa

La Guardia Civil rescata a un esquiador de travesía que sufrió una caída en Picos de Europa - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha rescatado, entre la Collada Blanca y Cabaña Verónica, en Picos de Europa, a un hombre de 42 años que realizaba esquí de travesía cuando sufrió una caída. Fue localizado y guiado hasta el refugio de Cabaña Verónica, donde permaneció toda la noche junto con los rescatadores.

El martes por la tarde, el Centro de Atención a Emergencias 112 recibió la llamada de un esquiador que se había caído y tenía un fuerte dolor en la zona de las costillas que le impedía continuar por sus propios medios.

Tras recibir la alerta, personal del GREIM de Potes estableció contacto con el accidentado y logró determinar su posición exacta.

Los especialistas en montaña de la Guardia Civil iniciaron el ascenso hasta la zona donde se encontraba y localizaron al esquiador. Después de una primera evaluación, le auxiliaron y trasladaron, asegurándole mediante cuerdas, hasta el refugio de Cabaña Verónica, a donde posteriormente acudió personal del 112 para prestarle atención médica.

Al haber caído la noche, los efectivos decidieron pernoctar en el refugio para garantizar la seguridad del herido en el descenso.

Los fuertes vientos que soplaban esta mañana en la zona impidieron la evacuación aérea, por lo que el equipo del GREIM descendió a pie con el esquiador desde el refugio hasta la parte superior del teleférico de Fuente Dé.

La Guardia Civil recuerda la importancia de consultar la meteorología, llevar el equipo adecuado para actividades de montaña y no realizarlas en solitario.