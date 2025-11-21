La Guardia Civil sorprende a una furgoneta por exceso de carga y detiene a dos hombres por robar 2.250 kilos de cobre

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha sorprendido a una furgoneta circulaba con exceso de carga por la A-8 y ha detenido a sus dos ocupantes, residentes en el País Vasco, de 36 y 51 años, como presuntos autores del robo de 2.250 kilos de cobre que transportaban, procedente del cableado de telefonía en desuso que estaba siendo retirado entre las localidades de Unquera y Potes.

La detención se produjo durante la mañana del miércoles, cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil observó que una furgoneta que podía superar el peso de carga permitido cuando circulaba por la autovía A-8. Por ello, fue dirigida para su pesaje a la báscula de Los Tánagos, en Val de San Vicente, según ha informado la Benemérita.

Dicha furgoneta estaba ocupada por dos hombres, que fueron informados que habían superado ampliamente el peso máximo autorizado, por lo que se procedió a denunciar el conductor. También se denunció a uno de los ocupantes por no utilizar el cinturón de seguridad.

Al comprobar la carga, los agentes observaron que transportaban abundante cableado, sobre el que los transportistas no aportaron ninguna documentación que acreditara su legitima propiedad.

Ante el hallazgo, la Guardia Civil de Pesués se hizo cargo de la investigación e instruyó las diligencias. Tras determinar que el cableado era de telefonía, los responsables reconocieron que había sido extraído de la línea de telefonía entre Unquera y Potes, donde habían cortado los postes. Dicho tendido telefónico se encuentra en desuso y actualmente está siendo retirado, según las indicaciones del denunciante.

Además, la Guardia Civil ha intervenido una escalera de tramos, que ha podido ser usada para subir a los postes de telefonía. Ésta ha sido requisada en la propia furgoneta, con la que circulaban en dirección al País Vasco.

Esta actuación se une a otras realizadas por la Guardia Civil de Cantabria en los últimos meses contra el robo de cableado de cobre, en las que ha detenido o investigado a más de una docena de personas.