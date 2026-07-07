Guarnizo celebra este fin de semana San Camilo de Lelis con música, actividades infantiles y gastronomía

Cartel - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Guarnizo, en Astillero, celebrará desde este viernes 10 al domingo 12 de julio una nueva edición de las fiestas de San Camilo de Lelis con propuestas infantiles, romerías, verbenas, homenajes, juegos tradicionales y encuentros gastronómicos, y la pista de San Camilo como punto de encuentro.

La programación comenzará el viernes, a las 18.00 horas, con la apertura del parque de hinchables. A las 20.30 horas se ofrecerá una chocolatada y desde las 21.00 horas tendrá lugar la romería y verbena a cargo del Grupo Salados. La jornada continuará a partir de las 00.00 horas con sesión de DJ.

El sábado 11 arrancará a las 13.00 horas con la apertura del bar de la carpa y una sesión vermú amenizada por Pito y Tambor. A las 13.30 horas se celebrará un homenaje a los mayores de 80 años, con una mención especial al hombre y la mujer de mayor edad.

A las 14.00 horas tendrá lugar la Santa Misa en la carpa, seguida de un picoteo para los asistentes a las 14.30 horas. A las 18.00 horas volverá el parque de hinchables y media hora más tarde se disputará el torneo de brisca.

La música regresará a las 21.00 horas con una romería amenizada por el Grupo Alhambra. A las 22.00 horas se ofrecerá una chorizada y después comenzará la verbena con el mismo grupo. La noche continuará desde las 00.00 horas con una nueva sesión de DJ.

El domingo 12 abrirá el bar de la carpa a las 13.30 horas. A las 14.30 horas se celebrará la comida de hermandad y después un bingo popular. San Camilo de Lelis 2026 concluirá a las 17.00 horas con una sesión de baile a cargo de DJ Vayrom.

La concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas, ha destacado que "San Camilo de Lelis es una cita muy esperada en Guarnizo y una oportunidad para que los vecinos compartan unos días de tradición, música y buen ambiente". De ahí que el Ayuntamiento apoye este tipo de celebraciones "porque ayudan a mantener vivas nuestras costumbres, reúnen a las familias y contribuyen a seguir haciendo pueblo".