Guillermo Díaz Sainz, profesor titular de la UC, finalista en los premios SusCHEM-España 2026

Guillermo Díaz Sainz, profesor titular de la UC - UC

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular de la Universidad de Cantabria (UC), doctor en Ingeniería Química, de la Energía y de Procesos, Guillermo Diaz Sainz, ha resultado finalista en ellos premios SUSCHEM 2026 en la categoría Innova Miguel Burdeos, por su trabajo en el proyecto VALCO2-T, que utiliza tecnologías capaces de convertir las emisiones CO2 en compuestos de valor añadido.

El jurado decidió, por unanimidad, otorgar este reconocimiento a Díaz Sáinz por su trabajo 'Coupling Ni-based anodes for textile industry process stream electrooxidation with electrocatalytic CO2 reduction to formate in gas phase', desarrollado en la Universidad de Cantabria en colaboración con Textil Santanderina, S.A.

Trabajo, que se ha publicado en el marco del proyecto VALCO2-T, que ha coordinado el profesor emérito Ángel Irabien y se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad de Alicante y el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

Los premios SusCHEM-España, convocados por la Plataforma Tecnológica de Innovación de Química Sostenible, distinguen el talento, la excelencia científica y la trayectoria emergente de jóvenes investigadores e investigadoras menores de 40 años en el ámbito de la química y disciplinas afines en España.

Los galardones se dividen en tres categorías: Futura, Investiga e Innova-Miguel Burdeos, y valoran los logros académicos y científicos, la capacidad innovadora y la contribución al desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles.

El trabajo de Guillermo Díaz, junto con sus compañeros del grupo de investigación de Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular, el profesor emérito Ángel Irabien y el doctor José Antonio Abarca, se centró en demostrar la viabilidad de la electroreducción de CO2 a formiato, utilizando efluentes de la industria textil en condiciones de operación relevantes. "Esto representa un avance significativo hacia la consolidación de este proceso como una alternativa competitiva para la descarbonización de industrias de difícil abatimiento de emisiones", ha explicado.

El trabajo ha sido publicado en la revista especializada Journal of C02 Utilization

Junto a Guillermo Díaz Sainz también ha resultado finalista Ramón Torres Cavanilla, doctos en Ciencias Químicas, por su trabajo 'Programmable Artificial Synapses by Chemical Control of Ion Migration for Bio-Inspired Electronics', desarrollado en la Universidad de Valencia en colaboración con Analog Devices.

El Premio SusCHEM 2026 en categoría Innova-Miguel Burdeos distingue el mejor trabajo desarrollado a partir de la colaboración público-privada, y debe haber generado resultados en los últimos años en cualquier área relacionada con la Química Sostenible, incluidos trabajos sobre la transición hacia la Economía Circular, la Descarbonización y el desarrollo de nuevos productor y materiales seguros y sostenibles desde el diseño (SSbD), ha informado la UC.