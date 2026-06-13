Hallada muerta una mujer de 70 años en el río Deva

Imagen satelital del río Deva a su paso por Molleda - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años, que se encontraba desaparecida, ha sido hallada muerta en el río Deva a su paso por la localidad de Mollea, en el municipio de Val de San Vicente.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria activó en la tarde de este viernes un operativo de búsqueda de nivel 1 tras la denuncia de su desaparición.

En el dispositivo han participado más de 30 personas y 12 vehículos, entre los que se han encontrado el equipo de intervención terrestre de Protección Civil Cantabria, Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos del Gobierno de Cantabria, voluntarios de protección civil, el grupo canino y drones del Ejecutivo regional.

Asimismo, también han colaborado en las labores de localización numerosos vecinos de la zona, según ha informado el 112 Cantabria en su perfil de la red social X.