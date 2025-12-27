Hallado el cuerpo de un cazador en una zona de monte en Anero- 112 CANTABRIA

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de un cazador ha sido hallado esta tarde por sus compañeros de batida en una zona de monte de Anero, en el municipio de Ribamontán al Monte, hasta donde se ha desplazado el helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria. Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, se trata de un hombre español y residente en Cantabria.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso del hallazgo en torno a las 16.30 horas y ha movilizado al equipo de rescate, compuesto por un médico y un rescatador, que, una vez en el lugar de los hechos, han certificado el fallecimiento del hombre.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil, que ha solicitado a la autoridad judicial el traslado del cadáver en la aeronave hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde ha quedado bajo custodia de policía judicial y servicios funerarios.

Los investigadores valoran que se haya tratado de un fallecimiento por causas naturales, que está pendiente de confirmar por la pertinente autopsia.