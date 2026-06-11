Hallan en Camargo a un hombre de 68 años que desapareció el miércoles por la tarde

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil - Álex Rosa - Archivo

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años que había desaparecido en la tarde de ayer, miércoles, ha sido localizado este jueves, sobre las 16.45 horas, en Camargo.

Estaba consciente y ha sido trasladado al Hospital Valdecilla para una valoración médica, han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

En el dispositivo de búsqueda han participado efectivos y unidades del instituto armado, incluido el helicóptero, así como patrullas de varias zonas.

Además, han contado con el apoyo de la Policía Local de Camargo. El hombre ha sido encontrado en la localidad de Revilla, han indicado otras fuentes a esta agencia.