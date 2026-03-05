Hallan un cuerpo en la zona de El Bocal donde se buscaba a la joven desparecida

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un GEO de la Policía Nacional ha localizado este jueves un cuerpo en la zona de El Bocal donde se buscaba a la joven de 20 años, E.S.P., vecina de Guadalajara, que estaba desaparecida desde el martes, cuando colapsó la pasarela de El Bocal mientras la atravesaba con otros seis compañeros del CIFP La Granja, cinco de los cuales fallecieron mientras una sigue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación.