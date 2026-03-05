Se retoma la búsqueda de la chica desaparecida en El Bocal

Dispositivo de búsqueda en El Bocal en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda de la chica de 20 años, vecina de Guadalajara, desaparecida tras colapsar el martes por la tarde la pasarela de la senda costera de Santander, a la altura de El Bocal, que ha causado la muerte de cinco jóvenes, todos ellos alumnos del CIFP La Granja de Heras, se ha retomado a las 8.00 horas este jueves.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, en el mismo participan efectivos de unidades de Policía Nacional de Policía Judicial, Policía Científica, Seguridad Ciudadana y los GEO, así como bomberos de Santander, Policía Local, Protección Civil, 112 y Cruz Roja.

En el mar vuelven a estar trabajando en la búsqueda las embarcaciones de Salvamento Marítimo y Guardia Civil y desde el aire los helicópteros Helimer de Salvamento y el del Gobierno de Cantabria (112).