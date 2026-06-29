La hamburguesa 'Pink Paradise' del restaurante zaragozano Madison gana The Champions Burger en Santander

Pink Paradise. - CHAMPIONS BURGER

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hamburguesa 'Pink Paradise" del restaurante zaragozano Madison ha conquistado también al público de Santander y ha ganado The Champions Burger, tras ser la más votada de las 17 que competían durante los once días que ha durado el evento en la capital cántabra.

Se trata de la quinta victoria que ha logrado esta hamburguesa de brioche rosa en las seis paradas que lleva el festival en lo que va de año.

La californiana estética de la 'Pink Paradise' ha atraído todas las miradas de los miles de visitantes que se han acercado a la cita. Además, ha convencido por su sabor, gracias a una combinación de carne fat smash de chuletón como base, acompañada de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado y queso chédar madurado fundido sobre la carne.

A la preparación se suman los beiconcitos, la crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final, ha indicado la organización en nota de prensa.

En segunda posición ha quedado la hamburguesería Rico, llegada desde Almería, con 'La Ganadora'; y en la tercera el establecimiento madrileño Dalú, con 'The Legend Winner'.

Tras su paso por Santander, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming a Valencia, al Camp de Mestalla, del 1 al 12 de julio, donde continuará la búsqueda de la 'Mejor smash burger de España'.