El helicóptero de Cantabria apoya la extinción de un incendio forestal en Liébana

Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un incendio forestal - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) - Vídeo de las labores de apoyo d

El helicóptero del Gobierno de Cantabria está apoyando a los bomberos forestales del operativo de Montes de la región que trabajan en la extinción de un incendio forestal en Cahecho, en Cabezón de Liébana.

En concreto, han realizado dos vuelos y un total de 27 descargas, vertiendo sobre el fuego 24.300 litros de agua, destaca el 112 en su cuenta de X.

Liébana, el centro de la comunidad, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro están en aviso amarillo por fuerte viento, ya que se esperan rachas de componente sur de hasta 90 kilómetros por hora.

Debido al fuerte viento y a que hay áreas de la región en riesgo alto, muy alto y extremo de propagación de incendios, esta jornada están todas las quemas prohibidas.