El helicóptero evacua a una madrileña de 67 años que cayó por unas escaleras en Cillorigo

El helicóptero realiza un traslado sanitario: evacúa a una mujer herida en Liébana - 112
SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha realizado un traslado sanitario, a petición del 061, para atender a una mujer de 67 años de Madrid que se cayó por unas escaleras en Cillorigo de Liébana.
Tras ser movilizada, la aeronave ha evacuado a la herida hasta el aeropuerto Severiano Ballesteros y desde allí ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Valdecilla, informa el 112 en la red social X.