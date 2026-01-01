El helicóptero evacua a una madrileña de 67 años que cayó por unas escaleras en Cillorigo

Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 1 enero 2026 11:16
SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha realizado un traslado sanitario, a petición del 061, para atender a una mujer de 67 años de Madrid que se cayó por unas escaleras en Cillorigo de Liébana.

Tras ser movilizada, la aeronave ha evacuado a la herida hasta el aeropuerto Severiano Ballesteros y desde allí ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Valdecilla, informa el 112 en la red social X.

