El helicóptero rescata en Camaleño a un senderista vasco de 76 años con esguince en la pierna

Archivo - Rescate en Picos de Europa a senderistas
Archivo - Rescate en Picos de Europa a senderistas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 27 junio 2026 20:43
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SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un senderista accidentado en Camaleño. El hombre, de 76 años y vecino de Vizcaya, ha sufrido un esguince severo en su pierna derecha mientras realizaba una ruta por la zona de El Hachero, muy próxima al teleférico de Fuente Dé, y no ha podido continuar por sus medios.

Tras una primera valoración por parte del médico, se le ha inmovilizado la articulación y porteado unos 100 metros hasta el lugar donde esperaba la aeronave, a bordo de la cual ha sido izado mediante una operación de grúa.

El afectado sido evacuado al aeropuerto Seve Ballesteros y desde allí una ambulancia del 061 lo ha trasladado al Hospital Valdecilla, ha informado el Gobierno.

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