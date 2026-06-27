El helicóptero rescata en Camaleño a un senderista vasco de 76 años con esguince en la pierna

Archivo - Rescate en Picos de Europa a senderistas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un senderista accidentado en Camaleño. El hombre, de 76 años y vecino de Vizcaya, ha sufrido un esguince severo en su pierna derecha mientras realizaba una ruta por la zona de El Hachero, muy próxima al teleférico de Fuente Dé, y no ha podido continuar por sus medios.
Tras una primera valoración por parte del médico, se le ha inmovilizado la articulación y porteado unos 100 metros hasta el lugar donde esperaba la aeronave, a bordo de la cual ha sido izado mediante una operación de grúa.
El afectado sido evacuado al aeropuerto Seve Ballesteros y desde allí una ambulancia del 061 lo ha trasladado al Hospital Valdecilla, ha informado el Gobierno.