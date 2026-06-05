Hereu muestra "absoluta tranquilidad sobre la honestidad" del PSOE, que está "al servicio del país"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

SANTILLANA DEL MAR 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, el socialista Jordi Hereu, ha mostrado "absoluta tranquilidad sobre la honestidad" del PSOE, pese a que "pueda haber alguna persona con comportamientos que no están a la altura". "Es una organización al servicio del país", ha remarcado.

Así ha respondido este viernes en Santillana del Mar al ser cuestionado por los medios de comunicación acerca de los procesos judiciales en marcha que investigan a cargos del partido.

Uno de ellos es el que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el 'caso Leire Díez' --la exmilitante del PSOE acusada de participar en una presunta trama para desacreditar causas judiciales--. El magistrado ha aceptado la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar cuentas bancarias y datos fiscales y financieros del PSOE y del Partido Socialista de Cataluña.

El ministro ha expresado su "respeto" a los procesos judiciales y ha asegurado que el PSOE está "plenamente dispuesto a colaborar".

Además, ha reclamado "respeto a la presunción de inocencia" de los investigados hasta que se demuestren las acusaciones "desde el punto de vista judicial".

Tras ser preguntado si, a su juicio, la respuesta del PSOE "está siendo la correcta" después de que, por ejemplo, en un primer momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negara encuentros entre Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que, posteriormente, ésta ha reconocido, Hereu se ha limitado a señalar que "los procesos tienen su evolución" y ha reiterado los "principios de respeto al sistema, a sus mecanismos de control" y ha insistido en mostrar "absoluta tranquilidad sobre la honestidad" del PSOE.

El ministro de Turismo ha acudido este viernes a Santillana del Mar para asistir al acto de reapertura del parador Altamira.