Herida leve una persona tras precipitarse con su vehículo por un terraplén en Corvera de Toranzo, Cantabria

Bomberos de Cantabria asisten a una persona tras precipitarse con su vehículo por un terraplén en Corvera de Toranzo - 112 CANTABRIA EN X

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve tras precipitarse con su vehículo por un terraplén de tres metros cuando circulaba por la carretera nacional 623 a la altura de la localidad cántabra de Corvera de Toranzo, según ha informado 112 Cantabria.

Tras la caída del coche, profesionales del servicio de Bomberos de la comunidad autónoma han tenido que excarcelar al afectado, que "permanecía atrapado en el habitáculo con el coche en vertical".

Fruto de los acontecimientos, la víctima ha tenido que ser atendida por el 061, ha anotado el servicio de Emergencias, que ha agregado también que varios agentes de la Guardia Civil se han desplazado al lugar.