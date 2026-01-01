Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria)

Imagen del hombre de 22 años accidentado en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria).
Imagen del hombre de 22 años accidentado en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria). - CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 112 DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 1 enero 2026 1:56
Seguir en

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de Alicante de 22 años ha resultado herido tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria), según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria a través de su perfil en la red social X.

El herido iba acompañado de una mujer --también de Alicante-- y se precipitó por la vía tras salirse del camino, lo cual le provocó lesiones en un brazo y sangrado por la nariz.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, estabilizaron al herido y lo portearon en camilla hasta una zona en la que una ambulancia lo trasladó al centro de salud de Potes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado