Herido el conductor de un coche tras ser arrollado por un camión cuando estaba parado por una avería

Imagen del accidente. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido tras ser arrollado por un camión mientras estaba parado en la A-8 por una avería.

En la red social X, el 112 Cantabria ha detallado que el siniestro se ha producido a la altura de Hazas de Cesto, y que los bomberos del Gobierno de Cantabria se han desplazado hasta el lugar del suceso para liberar al herido del coche.

Además, también han acudido la Guardia Civil, el servicio de mantenimiento de carreteras y el 061, que ha trasladado al herido al hospital.