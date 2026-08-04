Herido el conductor de un patinete atropellado por un coche mientras pasaba por un paso de peatones en Santander

Archivo - Patinetes eléctricos.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO ARRASATE - Archivo

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido en la madrugada de este martes tras ser atropellado por un vehículo mientras pasaba por un paso de peatones en Santander.

Según ha informado la Policía Local, el suceso se ha producido a las 1.10 horas en la Avenida de Los Castros, donde el herido fue auxiliado en un primer momento por miembros de la Unidad de Atestados del Cuerpo.

Posteriormente, fue atendido por la dotación de una ambulancia del servicio sanitario 061, que lo trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido por personal facultativo de sus lesiones.