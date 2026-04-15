Herido un conductor tras salirse de la vía e impactar contra un garaje en Reinosa

Un conductor se sale de la vía e impacta contra un garaje. - 112

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido tras salirse de la vía e impactar contra un garaje en Reinosa, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han extraído al conductor del habitáculo en un tablero espinal y posteriormente una ambulancia del 061 le ha trasladado al Hospital Tres Mares.

En principio, el conductor ha resultado herido leve, a la espera de los resultados de las pruebas hospitalarias. Hasta el lugar del accidente también se ha movilizado a la Guardia Civil y la Policía Local.