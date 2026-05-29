Un herido en una doble colisión con cinco coches implicados en la calle Castilla

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Inicialmente chocaron dos coches que luego colisionaron contra otros tres que estaban aparcados SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años resultó herido el jueves por la tarde en una doble colisión con cinco vehículos implicados en la calle Castilla de Santander.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 16.30 horas, cuando chocaron inicialmente dos turismos, que posteriormente colisionaron con otros tres vehículos que se encontraban estacionados.

De hecho, el herido fue el pasajero de uno de los tres vehículos que estaban aparcados.

Fue atendido en el lugar por una ambulancia, que le trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones, según ha informado la Policía Local.