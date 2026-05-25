Herido grave tras ser agredido por un menor en el exterior de un local en Santander

Archivo - Coche de la Policía Nacional.-ARCHIVO - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con pronóstico reservado tras ser agredido a puñetazos, presuntamente por un menor de edad, cuando se encontraba en el exterior de un establecimiento de hostelería en la zona centro de Santander.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, el 091 recibió el aviso del suceso a las 20.00 horas del sábado.

Los agentes se movilizaron hasta el lugar donde se encontraron tumbado en el suelo a un hombre, con sangre en cabeza y cara, por lo que procediendo a asistirle inmediatamente hasta la llegada del servicio sanitario 061.

Tras ser estabilizarlo, los sanitarios lo trasladaron a Valdecilla donde fue intervenido quirúrgicamente y donde permanece con pronóstico reservado.

Paralalemente, los policías desplegados en el lugar conocieron que, instantes antes de su llegada, la víctima había sido derribada tras ser agredido con los puños por otro individuo.

El agresor huyó del lugar a la carrera, mostrando un arma blanca para evitar que lo persiguieran.

La Policía Nacional ha abierto una investigación, sobre la que en estos momentos se está trabajando para esclarecer lo ocurrido y que se centra en un menor como presunto autor de la agresión.

El implicado fue detenido y ha pasado este lunes a disposición judicial, han informado fuentes jurídicas a esta agencia. El juez de guardia ha decretado libertad provisional y orden de alejamiento de la víctima.