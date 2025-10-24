Herido leve un hombre tras ser atropellado por una furgoneta que se da a la fuga en Santander

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido leve este viernes tras ser atropellado, fuera de un paso de peatones, por una furgoneta que se ha dado a la fuga.

El suceso ha tenido lugar a las 6.55 horas en la calle Joaquín Salas de Santander y el herido ha sido trasladado al Hospital Valdecilla para ser asistido de sus lesiones, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por otro lado, miembros de la Policía han localizado el pasado jueves un turismo estacionado en la calle Adarzo sobre el que existía una denuncia de sustracción formulada el día 22 de octubre.

Finalmente, los agentes han instruido diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra el conductor de una furgoneta sin carné por pérdida de puntos y que circulaba con la ITV caducada.