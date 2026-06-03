Herido leve tras salirse de la vía y volcar en la A-67 en Santiurde de Reinosa

Accidente en la A-67 - 112

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido leve esta tarde, tras salirse de la vía su vehículo y volcar en la Autovía de la Meseta A-67 a la altura de Santiurde de Reinosa.

El accidente se ha producido en el kilómetro 145,6 y el automovilista ha sido atendido en el lugar por sanitarios y trasladado por el 061 al Hospital Tres Mares.

A la zona se han desplazado Bomberos de Cantabria, que han inertizado y volteado el coche, y también agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras, informa el 112 en la red social X.