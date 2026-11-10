Herido el ocupante de un coche al chocar contra un árbol en la N-623 en Piélagos

El coche contra el árbol - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ocupante de un coche ha resultado herido esta noche al salirse de la vía y chocar contra un árbol en la carretera nacional N-623, en el municipio de Piélagos.

Los bomberos de Santander liberaron al herido del habitáculo en el que había quedado atrapado tras la colisión y posteriormente fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según información del Centro de Atención a Emergencias 112 y de los bomberos de Santander.

El 112 movilizó para atender el suceso, además de a los bomberos de Santander, a la Guardia Civil y al servicio de Carreteras.