Sin heridos en el incendio de un inmueble en Peñarrubia

Efectivos del 112 en el tejado del inmueble de Linares, en Peñarrubia, donde se produjo el incendio
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 9:14

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del 112 acudieron anoche al incendio de un inmueble en la localidad de Linares, en el municipio de Peñarrubia, que se ha saldado sin heridos.

A su llegada, comprobaron que el fuego, que afectó al tejado del edificio, ya había sido controlado por los vecinos.

Tras ello, los bomberos procedieron a extinguirlo y a asegurar la zona, según ha informado el 112 en sus redes sociales.

