Sin heridos en el incendio de un inmueble en Peñarrubia

Efectivos del 112 en el tejado del inmueble de Linares, en Peñarrubia, donde se produjo el incendio - 112

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del 112 acudieron anoche al incendio de un inmueble en la localidad de Linares, en el municipio de Peñarrubia, que se ha saldado sin heridos.

A su llegada, comprobaron que el fuego, que afectó al tejado del edificio, ya había sido controlado por los vecinos.

Tras ello, los bomberos procedieron a extinguirlo y a asegurar la zona, según ha informado el 112 en sus redes sociales.