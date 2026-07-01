Heridos tres pasajeros de un autobús en un choque con turismo en Santander

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres pasajeros de un autobús han resultado heridos en un choque con turismo ocurrido este martes, a las 19.00 horas, en la calle San Fernando de Santander.

Los heridos son dos hombres de 66 y 86 años, y una mujer de 78 que, en un primer momento, fueron auxiliados por la Policía Local y posteriormente atendidos por la dotación de dos ambulancias convencionales y una UVI móvil, que les trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.