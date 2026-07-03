Una herramienta quirúrgica basada en la nanotecnología gana los Santander X Spain Awards

Archivo - Foto de familia del equipo ganador junto a representantes académicos - UC - Archivo

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de nanotecnología aplicada a la neurocirugía 'Nanolight-GBM' ha ganado los Santander X Spain Awards | Proyectos Emprendedores Universitarios 2026, organizados por la Universidad de Cantabria (UC), en colaboración con Banco Santander.

El galardón reconoce los proyectos emprendedores universitarios más destacados, y está dotado con 2.000 euros, destinados al desarrollo de la solución emprendedora, y el acceso directo a la competición nacional Santander X Spain Awards | University 2026, cuya celebración está prevista en octubre, ha informado la UC.

En esta edición se han presentado un total de 17 iniciativas, de las que 16 han cumplido los requisitos establecidos en las bases y han accedido a la fase de evaluación.

El proceso de selección se ha estructurado en dos etapas. Una primera fase de análisis de la documentación y una segunda en la que 15 equipos han defendido sus propuestas mediante un 'elevator pitch' ante un jurado profesional.

El acto de entrega del premio ha tenido lugar este viernes, en la sala de conferencias de las Tres Torres, con la participación de los miembros del jurado Íñigo Casafont, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC; Andrea Pérez, directora del Área de Emprendimiento de la UC; José Ignacio Rodríguez, director del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE); Carmela Civit, directora gerente de la Fundación Leonardo Torres Quevedo; y Darío Gutiérrez, responsable de Pymes de Cantabria en Banco Santander.

También han estado presentes la rectora, Conchi López, los vicerrectores Rosa García, Rebeca Saavedra, Luis Muñoz, Ángel Cobo y Luigi dell'Olio, y compañeros del equipo vencedor.

Casafont ha destacado la calidad de los proyectos presentados y ha resaltado en especial al ganador, una idea que permitirá mejorar la calidad de vida de los enfermos.

PROYECTO

El proyecto ganador es una propuesta liderada por investigadores de la Facultad de Ciencias de la UC en colaboración con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV).

El equipo está formado por Fernando Moreno, Francisco González y Alfredo Franco, del departamento de Física Aplicada de la UC, junto con José Luis Fernández, del HUMV.

'Nanolight-GBM' desarrolla una herramienta quirúrgica portátil basada en nanotecnología que permitirá a los neurocirujanos diferenciar en tiempo real el tejido tumoral del tejido sano durante intervenciones por glioblastoma, el tumor cerebral maligno más agresivo. Su objetivo es mejorar la precisión en la resección tumoral, facilitando cirugías más seguras y aumentando las probabilidades de éxito para los pacientes.

Además, el sistema apuesta por un diagnóstico intraoperatorio rápido, sensible y sin necesidad de marcadores, con potencial de aplicación futura en otras cirugías oncológicas.

Fernando Moreno, miembro del equipo ganador, ha señalado la naturaleza multidisciplinar del proyecto, que ha contado para su desarrollo con patólogos, biólogos y neurocirujanos, además del grupo de Física Aplicada de la UC.

"Llevamos alrededor de 10 años trabajando en este proyecto. Es bastante complejo y lo tenemos en una etapa bastante prometedora. Vamos a intentar participar en la edición nacional para ver si podemos llegar a conseguir otro pasito más en el desarrollo del dispositivo que nos estamos planteando", ha explicado.