Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre un nuevo taller en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) para familias con niños a partir de seis años sobre herramientas paleolíticas.

En esta ocasión, los participantes relacionarán distintas herramientas paleolíticas con sus correlatos actuales y podrán verificar que, en muchas ocasiones, han variado tanto la forma como la materia prima, pero también que, en otras, solo ha cambiado el material pero no la forma, como en el caso de la aguja de coser. Tendrán, además, la posibilidad de constatar ellos mismos la eficacia y precisión de los útiles prehistóricos fabricando un colgante de esteatita.

Los talleres se llevarán a cabo el sábado y el domingo en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas. El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 en horario de apertura del museo. La actividad es totalmente gratuita hasta completar aforo.

DÍA DE LA MÚSICA

Por su parte, y para conmemorar el Día de la Música, el sábado 21 a las 18.00 horas, la Asociación de Amigos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria organiza un concierto didáctico de arqueología experimental, música y comedia.

El grupo Tintinnabulum ofrecerá el concierto 'El Tirso de Baco', una propuesta didáctica alrededor de la creación, según la mitología, de los principales instrumentos musicales con los que trabajan la danza de Baco y la creación teatral.

Se trata de una conferencia escenificada (o concierto didáctico) de unos 60 minutos de duración, con proyección de imágenes que apoyan la investigación realizada y música compuesta para la misma. Tras la propuesta escénica, se invitará al público a ver de cerca los instrumentos y resolver dudas o curiosidades que hayan surgido.