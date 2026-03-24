Un hinchable de 700 metros cuadrados recaudará fondos este viernes en Torrelavega para la Asociación Una Sonrisa

Presentación de la jornada solidaria a favor de la Asociación Una Sonrisa - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, junto a Cityland, ha organizado para este viernes 27 de marzo una jornada solidaria para apoyar a la Asociación Una Sonrisa, en la que se instalará una 'ciudad hinchable' de 700 metros cuadrados en el aparcamiento del Mercado Nacional de Ganados.

Ésta ofrecerá atracciones para todas las edades, que estarán en funcionamiento de 16.30 a 20.30 horas. La entrada costará dos euros y será válida por dos horas, más uno o tres euros en la taquilla según zona, ha informado el Ayuntamiento, que organiza la iniciativa a través de las concejalías de Sanidad y Bienestar Social.

Con ella se busca fomentar el ocio inclusivo, la solidaridad y el uso de infraestructuras públicas recientemente activadas, a la vez que apoyar a la Asociación Una Sonrisa, que ayuda a familias con necesidades especiales y que cumple este 2026 su 20 aniversario.

En concreto, es una entidad sin ánimo de lucro de Torrelavega dedicada a la integración de personas con discapacidad, con especial atención a familias con menos recursos, que promueve la eliminación de barreras arquitectónicas y psicológicas y organiza actividades como talleres, hidroterapia e hipoterapia para mejorar su calidad de vida.

El concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha valorado la jornada como "un paso más en nuestro compromiso con la inclusión y el bienestar de los torrelaveguenses, especialmente aquellas familias que día a día buscan una sonrisa para sus hijos". Además, ha destacado la importancia de "participar en familia, disfrutar y contribuir a una Torrelavega más unida y solidaria".