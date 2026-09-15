Un hombre de 36 años conduce sin carné en un turismo sin seguro por Santander

Archivo - Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander investiga a un hombre de 36 años por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir un turismo sin carné, además de sin seguro del vehículo.

Fue interceptado a las 16.50 horas del lunes en la Avenida Pedro San Martín, donde los agentes le solicitaron la documentación y le denunciaron administrativamente por carecer el automóvil del seguro obligatorio.

Una vez identificado, comprobaron que carecía del permiso de conducción, que no había obtenido nunca, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito de Ojaiz.