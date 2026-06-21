Un hombre de 82 años sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Loredo

Imagen de la actuación de los socorristas en la playa de Loredo
Imagen de la actuación de los socorristas en la playa de Loredo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 21 junio 2026 16:55
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SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria este domingo junto a un puesto de socorro de la playa de Loredo, donde ha sido atendido por los socorristas, que han utilizado el desfibrilador y han logrado recuperar el pulso de la víctima.

Ante la gravedad de la situación, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado al helicóptero medicalizado del Ejecutivo regional --el Delta Romeo B-412--, que ha evacuado al herido, junto a un médico y una enfermera del 061 Cantabria.

Una vez en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, una ambulancia les ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado 112 Cantabria a través de su perfil en la red social X.

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