Un hombre de 82 años sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Loredo

Imagen de la actuación de los socorristas en la playa de Loredo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria este domingo junto a un puesto de socorro de la playa de Loredo, donde ha sido atendido por los socorristas, que han utilizado el desfibrilador y han logrado recuperar el pulso de la víctima.

Ante la gravedad de la situación, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado al helicóptero medicalizado del Ejecutivo regional --el Delta Romeo B-412--, que ha evacuado al herido, junto a un médico y una enfermera del 061 Cantabria.

Una vez en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, una ambulancia les ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado 112 Cantabria a través de su perfil en la red social X.