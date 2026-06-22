Un hombre se enfrenta a seis años de cárcel por tocamientos a las hijas de su pareja

Archivo - Juzgados de Salesas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) - Un hombre se enfrenta a una pena de seis años de cárcel que pide para la Fiscalía por tocamientos a las hijas de su pareja. Este miércoles, 23 de junio, se celebrará a las 10.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria la audiencia preliminar por este procedimiento.

Según se desprende del escrito de calificación del ministerio público, cuando el procesado estaba alternando con su pareja y la hija de esta, de 18 años, por bares de Santander, empujó a la joven contra una pared y, "movido por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales", comenzó a besarla y le realizó tocamientos, sin el consentimiento de ella.

En otra ocasión, cuando estaban celebrando una barbacoa familiar, el implicado, aprovechando que la otra hija de su pareja, de quince años, estaba sentada en un sillón cubierta con una manta, "metió la mano por debajo de ella" y, "con ánimo de satisfacer sus lúbricos deseos", le realizó tocamientos por distintas zonas de su cuerpo.

La Fiscalía le considera autor de un delito de agresión sexual y de otro delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedores de una pena de seis años de prisión, seis de inhabilitación para trabajar con menores y diez de alejamiento e incomunicación respecto de las víctimas.