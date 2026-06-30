Los hosteleros afrontan el verano con optimismo y prevén ocupaciones de hasta el 90% en Santillana y Suances

Archivo - Imagen de Santillana del Mar - ESCAPADA RURAL - Archivo

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros cántabros afrontan el verano con optimismo y previsiones de ocupación elevadas, de una media del 85 por ciento en la región dato que prevén también por ejemplo para Santander en agosto, y que subirá hasta el 90% en Santillana del Mar y Suances ese mes.

En la capital, la ocupación esperada en julio es del 80%, pero estiman que repunte cinco puntos en la segunda parte del estío, al igual que en Castro Urdiales, mientras que en Somo (Ribamontán al Mar) será de un 75% y 80%, respectivamente.

En la zona occidental, en localidades como Suances y Santillana del Mar, los profesionales del sector calculan una afluencia del 75% en julio y del 90% en agosto, en tanto que en la comarca de Liébana rondará el 85% en los dos meses centrales del verano.

"Estimamos que la ocupación turística en la región rondará un 85%. Las reservas se han adelantado de manera significativa, lo que demuestra que quien viene, repite", han trasladado desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) a Europa Press.

Respecto al pasado mes de mayo y al de junio que termina hoy, destacan que ambos han tenido una "gran ocupación" de turismo internacional, especialmente la zona de Liébana, que alberga parte del Parque Nacional Picos de Europa.