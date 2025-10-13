El Hotel Real acogerá el día 22 la Gala contra el cáncer de mama, con Ágatha Ruiz de la Prada como invitada especial

Medio centenar de mujeres "reales" se convertirán en modelos por un día y presentará su colección la diseñadora cántabra Pilar Ibañez

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Real de Santander acogerá el miércoles 22 de octubre la Gala Contra el Cáncer de Mama 2025, en la que un total de 50 mujeres de distintas edades y profesiones se convertirán en modelos por un día para concienciar sobre el impacto de esta enfermedad y promover su prevención y detección temprana a través de los programas de cribado de mamografías.

Este evento solidario Tendrá como invitada especial a Ágatha Ruiz de la Prada, y también participará la diseñadora cántabra Pilar Ibáñez, superviviente de esta enfermedad. Irá en favor de la Fundación Enfermería Cantabria, que desarrolla programas de educación sanitaria para la prevención y detección precoz dirigidos a colectivos de mujeres vulnerables y en exclusión social víctimas de violencia, maltrato y explotación sexual.

Organizada por la Asociación de Creadores y Apemecac (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria) con el respaldo del Ayuntamiento de Santander, Reale Seguros, Grupo Eurostars y los colegios de Farmacéuticos y Médicos de Cantabria, la gala se enmarca en los actos del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre.

La gala, que estará dirigida por José Luis Callejo y Monty Lima, conmemora el 40 aniversario del inicio de las campañas de concienciación que comenzaron a celebrarse en 1985 en Estados Unidos dentro del Mes de Sensibilización sobre Cáncer de Mama.

Una iniciativa que caló rápidamente a nivel global y se convirtió en referente para impulsar la inversión en investigación, tratamientos y cuidados específicos contra esta enfermedad, de la que este año se han diagnosticado 37.682 nuevos casos en España y que en 2024 provocó 6.604 fallecimientos.

La Asociación de Creadores de Cantabria pretende ofrecer un evento "emocionante y esperanzador", tal y como ha subrayado la bailarina y coreógrafa Monty Lima, responsable de la puesta en escena de los espectáculos y actuaciones programadas con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

El director de la gala, José Luis Callejo, ha añadido que se trata de "una fecha muy especial en nuestro calendario, que este año queremos que sea inspiradora y motivadora con los testimonios de pacientes y supervivientes, y la participación de todas las mujeres que se solidarizarán con ellas".

COLORIDO Y FELICIDAD

Ágatha Ruiz de la Prada será la invitada especial de un desfile con el color como bandera porque, como asegura la diseñadora, "en el color hay un escape de la tristeza", y el colorido representa la "felicidad". Así, la alegría, optimismo y vitalidad de sus diseños contarán en este espectáculo con la complicidad de mujeres reales de distintas edades y profesiones, algunas de ellas supervivientes de cáncer de mama.

Así, abogadas, economistas, empresarias, enfermeras, farmacéuticas, médicas, periodistas, influencers y representantes políticas e institucionales se convertirán en modelos por un día para mostrar su faceta más comprometida y hacer frente así a la principal causa de mortalidad en las mujeres.

La diseñadora cántabra Pilar Ibáñez, que superó un cáncer de mama, presentará también su nueva colección en un desfile con mujeres "reales", que para ella simbolizan "la fuerza y la esperanza con la que todas las mujeres nos enfrentamos a las pruebas y a los resultados".

La concejala de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, ha destacado la importancia de esta gala para "despertar conciencias", pero sobre todo "sensibilidad hacia las mujeres no solo en la fase diagnóstica y terapéutica del proceso, ya que el cáncer de mama supone un punto de inflexión no solo en la parte personal o vida de las mujeres, sino también en el contexto laboral, social y familiar".

"Las consecuencias en muchas ocasiones son de largo tratamiento y consideración y ello hace que estos procesos sean largos y pesen en exceso mermando la calidad de vida y la proyección de futuro", ha subrayado.

Las entradas para la gala tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse en los distintos puntos de venta de Santander, como la Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda Personal, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla, en el Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día de la gala en el Eurostars Hotel Real. Finalizado el evento, se servirá un vino español en la terraza.